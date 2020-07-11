GİRDİĞİ DÜKKANDA ’PORTAKAL SUYU’ SIKIP İÇEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde bir büfeye giren hırsız, kendine portakal suyu sıkıp içti. Hırsız o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe olarak işlettiği dükkanına gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu ve kasadaki 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının olmadığını gördü. Bunun üzerine Şahin, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir süre dükkanın önünde bekleyen hırsızın daha sonra kapıyı aralayarak içeriye girdiği görülüyor. Dükkanın içindeki güvenlik kameralarında ise masayı, çekmeceleri ve kasayı karıştırdığını görülüyor. Hırsız daha sonra tezgah bölümüne giderek meyve sıkacağının başına geçerek portakal suyu sıkıyor. Kameralarda hazırladığı portakal suyunu bardağa doldurarak içen hırsız ardından büfeden ayrılıyor.

Olayın ardından kamera kayıtlarını alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.