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Girdiği nehirde akıntıya kapılıp kayboldu

Adana'da nehre giren bir kişi akıntıya kapılıp kayboldu.

15.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:43
Girdiği nehirde akıntıya kapılıp kayboldu
Adana 'da nehre giren bir kişi akıntıya kapılıp kayboldu. Polis şahsı arama çalışması başlatırken, vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nehre giren Garip Aydın (28) kısa bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Aydın'ın nehre girip kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sualtı polisi sevk edildi. Aydın'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, polisin nehirde kaybolan Aydın'ın arama çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uymadı

Öte yandan Sualtı ekipleri nehirde kaybolan Aydın'ı aradığı sırada yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uymayarak arama kurtarma çalışmalarını merakla izledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Aydın, Adana, 3. Sayfa
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