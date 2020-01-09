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Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı

ABD'de bir soyguncu, gece girdiği hazır yemek restoranında kendisine yemek pişirdikten sonra bir süre uyudu ve restorandaki dizüstü bilgisayar ile tableti çalarak kayıplara karıştı.

09.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:43

ABD'de bir soyguncu, gece girdiği hazır yemek restoranında kendisine yemek pişirdikten sonra bir süre uyudu ve restorandaki dizüstü bilgisayar ile tableti çalarak kayıplara karıştı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinin Gwinnett bölgesinde, 25 'ta bir hazır yemek restoranına gece saatlerinde giren soyguncu, kendisine yemek pişirip yedi. Soyguncu daha sonra bir süre yerde yatarak uyudu.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE TABLET ÇALDI

Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun restorandan dizüstü bilgisayar ve tablet çalarak kayıplara karıştığı belirtildi. Soyguncunun restoran içerisindeki görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, polis yerel halktan soyguncunun bulunması için yardım istedi.

Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


Dünya

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