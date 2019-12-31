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Girdikleri evde polise yakalanınca uyumak için geldik diyen 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da camı kırıp girdikleri evden 10 bin lira değerinde eşyayı çalmak istedikleri sırada polise yakalanınca uyumak için eve girdik diyen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

31.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Girdikleri evde polise yakalanınca uyumak için geldik diyen 2 şüpheli tutuklandı
Konya'da camı kırıp girdikleri evden 10 bin lira değerinde eşyayı çalmak istedikleri sırada polise yakalanınca uyumak için eve girdik diyen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Gazanfer Caddesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir müstakil eve kapının yanındaki pencere camını kırarak giren şahısları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekipler, eve giren şahısları suçüstü yakaladı. Yakalanan 2 şüphelinin, evden topladığı yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtilen çeşitli eşyalar ve müzik aletleri de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3 ayrı suç kaydı bulunan A.S. (28) ve 18 hırsızlık suçundan kaydı olan R.K. (38) polis ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İlk ifadeleri alınan şüpheliler, "Biz eve hırsızlık için girmedik. Biz hava soğuk olduğu için yatmaya girdik" dedikleri öne sürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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