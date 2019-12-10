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Girdikleri evden 72 bin lira ve ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

MERSİN'de bir evden 72 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan 3 hırsız, yakalandı.

10.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:03Girdikleri evden 72 bin lira ve ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

MERSİN'de bir evden 72 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan 3 hırsız, yakalandı.

Olay, merkez ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden para ve ziynet eşyası çalındığına dair ihbar alan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği tarih ve saati netleştirdi. Hırsızlığın yapıldığı anda evin önünde plakası belli olmayan şüpheli bir araç olduğunun belirlenmesinin ardından, güzergahtaki diğer kamera kayıtları incelenerek araç plakasına ulaşıldı. içerisinde bulundukları tespit edilen  İ.Y., A.Y. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan İ.Y'nin banka hesabına olay tarihinden hemen sonra 18.000 TL para yatırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.  A.Y. ve M.Ç. isimli şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Sümer Mahallesi, Akdeniz, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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