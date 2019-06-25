25.06.2019 09:30
Haberler » Güncel » Haber

Girdikleri havuzdan çıkamayan iki domuz yavrusu kurtarıldı

Girdikleri havuzdan çıkamayan iki domuz yavrusu kurtarıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu zabıta tarafından kurtarıldı.

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu zabıta tarafından kurtarıldı.

Bozyaka mevkiindeki sulama amaçlı kullanılan havuzda iki domuz yavrusu olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Belediye Zabıtası Yakup Türdoğan ve beraberindekiler içerisinde su bulunmayan sulama havuzundaki iki domuz yavrusunu uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkartarak doğaya saldı. Uzun süre havuzdan çıkma uğraşı verdikleri anlaşılan yavru domuzların sulama havuzuna nasıl girdiği, annelerinin niye bırakıp gittiği ise öğrenilemedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Zabıta , Hisarcık , Kütahya , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
10:24 Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu
10:24 Ankara' ya giden Binali Yıldırım Sakarya da mola verdi
10:23 Kokusuz ve parfümsüz güneş kremi kullanın
10:23 Antik kentte tarihe doyup, Kral Koyu'nda yorgunluk atıyorlar
10:22 Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden büyük başarı
10:22 Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi
10:22 35 yıldır yaptığı seramik çiçeklerle yaşama bağlandı