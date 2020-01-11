Haberler » Ekonomi » Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı - Ekonomi

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

Giresun yüzde 57 artış ile 81 il arasında ihracatını 2019 yılında en fazla arttıran 4. il oldu.

11.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:51Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı
yüzde 57 artış ile 81 il arasında ihracatını 2019 yılında en fazla arttıran 4. il oldu.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2018 yılı da dahil geçmişe dönük bir çok dönemin en yüksek ihracatını gerçekleştiren Giresun sanayicileri, ülke genelinde ihracatını en fazla artıran ilk dört İl arasında olmasının önemli olduğunu söyledi.

Çakırmelikoğlu, 2019'da en fazla ABD ve Çin'in olduğunu belirterek, "Giresun, hedef ülke pazarını da genişletti. 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler kategorisinde AB ülkeleri sepetinin içinde Çin Halk Cumhuriyeti'de yer aldı. 2019 yılında 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. yapılan ülke sayısına 32 ülkenin eklenmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu görmekteyiz.2019 yılında 233 milyon dolarlık ihracat rakamı ile bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında artış sağlayan sektörlerin içinde fındık ve mamulleri, makine ve aksamları, sebze ve meyve, içecek, savunma sanayi, hazır giyimin yer aldığı görülmektedir. Bu süreçte ilimiz sanayicisi başta olmak üzere, ihracat yapan firmalarımızı katkılarından dolayı kutluyorum" dedi. - GİRESUN

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Giresun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:28  Dubai'deki Türkiye Ticaret Merkezi açılış için gün sayıyor - Ekonomi
14:28  ZÜCDER'den vergi indirimi talebi - Ekonomi
14:23  Aksigorta, dijital asistanı ADA ile 3 milyon işlem gerçekleştirdi - Ekonomi
14:22  9 ilaç geri ödeme listesine alındı - Ekonomi
14:18  İkinci el otoda en çok tercih edilenler markalar belli oldu - Ekonomi
14:10  Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Ekonomi
12:32  Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor - Ekonomi
11:07  Hatay'ın 50 yıllık hayali gerçek oldu, Afrin Çayı'ndan gelen su Reyhanlı Barajı'na verildi - Ekonomi
10:38  14 kilogramlık dev lahana görenleri şaşırttı - Ekonomi
10:37  Devlet, doğum yapan anneye en az 7.500 TL ödeyecek - Ekonomi
11.01.2020 14:35:27