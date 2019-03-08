Giresun Atık Su Arıtma ve Altyapı Tesisleri Projesi

Kaynak: AA

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Avrupa Birliği hibesiyle yapılacak "Giresun Atık Su Arıtma ve Altyapı Tesisleri" projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin aday ülkelere tahsis ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) hibelerinden Türkiye'nin de yararlandığını belirtti.Hibelerle gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çevre altyapı yatırımlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda yürütüldüğünü ifade eden Öztürk, bu kapsamda 2014-2020 programlama döneminde yer alan ve proje hazırlık süreci 2012 yılında başlayan yaklaşık 26 milyon Avro bütçeli "Giresun Atık Su Arıtma ve Altyapı Tesisleri" projesinin de 2019 ihale planında yer aldığını kaydetti.Yatırımın hayata geçirilebilmesi için Giresun Belediyesi'nin Karadeniz Sahil Yolu geçiş iznini alması gerektiğine işaret eden Öztürk, şunları aktardı:"Ancak projenin gerçekleşebilmesi için alınması gereken Karadeniz Sahil Yolu geçiş izni, Giresun Belediyesi tarafından aylardır maalesef sürüncemede bırakılmış, sonuçlandırılamamıştır. AB ihale süreçlerinin uzunluğu dikkate alındığında, söz konusu izin işlemi en geç mart ayı başında sonuçlandırılamadığı takdirde projenin bu yıl içerisinde sözleşmeye bağlanma ihtimali kalmayacak ve dolayısıyla hibe kaybı kaçınılmaz hale gelecekti."Öztürk, bakanlık koordinesinde projeyle ilgili çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Söz konusu izin işlemi, AB projelerindeki sorumluluk paylaşımı gereği Giresun Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Giresun Belediyesinin sorumluluğunu yerine getirmemesi üzerine, AB hibe yatırımlarını yakinen takip eden Cumhurbaşkanlığı FRIT/IPA Ofisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına konuya müdahale ederek ivedi olarak çözme talimatı verilmiş ve muhtemel bir hibe kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmalar yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Söz konusu projenin bir benzerinin Rize'de yapılacağını, söz konusu belediyenin sorumluluğunu yerine getirdiğini belirten Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti:"Aynı program ve dönemde benzer bir projenin Rize'de de yapılması planlanmıştır. Giresun Belediyesi ile aynı programlama döneminde bulunan Rize'deki projenin de aynı karayolu üzerinde yer almasına rağmen, Rize Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş. Geçiş izni almayı başarmıştır. Bunun üzerine, AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri tarafından saha ziyareti gerçekleştirilerek söz konusu iki durumun yerinde incelenmesi ve karşılaştırılması talep edilmiştir."