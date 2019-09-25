Haberler » Güncel » Haber

Giresun bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı

Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldıGiresun'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı.

25.09.2019 12:22Giresun bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı
Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı
Giresun'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı.
Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayıyı görenler, Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği 250 kilo ağırlığındaki boz ayıyı uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi. Sıkıştığı tellerden kurtarılan boz ayı, bir süre sonra kendine gelerek ormanlık alanda gözden kayboldu.

Giresun, Keşap, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:32 Amasya'da uyuşturucu operasyonu
14:32 "Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği"
14:32 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
14:32 Karlıova'da çocuklara voleybol eğitimi
14:32 Zehir saçan midyeleri böyle topluyorlar
14:32 Giresun karadeniz'de, 5 ilde eş zamanlı 'erzak' operasyonu başlatıldı-arşiv