Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Su faturası ve kira ödemelerini 3 ay erteledik"
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Korona virüsle mücadele kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.
18.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:40
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Korona virüsle mücadele kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.
Belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve ödeme güçlüğü çekenlerin kiralarının daha sonra ödenmek üzere 3 ay boyunca erteleneceğini ve su borcu olan ve ödeme güçlüğü çeken abonelerin de sularının 3 ay boyunca kesilmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Şenlikoğlu "Ülkemizi etkisi altında alan Korana virüsle mücadele kapsamında okulların kapatılması, iş yerlerinin belli kısıtlamalarla çalışıyor olmasının, alışverişlerin oldukça azalmasının esnaflarımızı ekonomik olarak sıkıntıya soktuğunu biliyoruz. Belediye olarak bu anlamda kiracılarımızın bir nebzede olsa rahatlaması amacıyla bir karar aldık. Buna göre, ihale ile kiraya verdiğimiz iş yerlerimizdeki esnaflarımızdan tahsil edeceğimiz kira bedellerinin 3 ay süreyle ötelenmesine karar verdik. Kira ödemesi güçlüğü çeken kiracı esnaflarımızın talep etmeleri halinde 3 ay süreyle kiralarını erteleyeceğiz. İnsan sağlığının çok daha önemli olduğu, adeta hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnaflarımıza yardımcı olmak gerekir diye düşündük. Yine, hijyenin ön planda olduğu bu olağanüstü günlerimizde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın sularının kesilmesi doğru olmazdı. Bu yüzden 3 ay süresince suları borcundan dolayı kesilme aşamasına gelmiş veya gelecek olan abonelerimize su kesintisi uygulanmayacaktır" dedi. - GİRESUN
Belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve ödeme güçlüğü çekenlerin kiralarının daha sonra ödenmek üzere 3 ay boyunca erteleneceğini ve su borcu olan ve ödeme güçlüğü çeken abonelerin de sularının 3 ay boyunca kesilmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Şenlikoğlu "Ülkemizi etkisi altında alan Korana virüsle mücadele kapsamında okulların kapatılması, iş yerlerinin belli kısıtlamalarla çalışıyor olmasının, alışverişlerin oldukça azalmasının esnaflarımızı ekonomik olarak sıkıntıya soktuğunu biliyoruz. Belediye olarak bu anlamda kiracılarımızın bir nebzede olsa rahatlaması amacıyla bir karar aldık. Buna göre, ihale ile kiraya verdiğimiz iş yerlerimizdeki esnaflarımızdan tahsil edeceğimiz kira bedellerinin 3 ay süreyle ötelenmesine karar verdik. Kira ödemesi güçlüğü çeken kiracı esnaflarımızın talep etmeleri halinde 3 ay süreyle kiralarını erteleyeceğiz. İnsan sağlığının çok daha önemli olduğu, adeta hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnaflarımıza yardımcı olmak gerekir diye düşündük. Yine, hijyenin ön planda olduğu bu olağanüstü günlerimizde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın sularının kesilmesi doğru olmazdı. Bu yüzden 3 ay süresince suları borcundan dolayı kesilme aşamasına gelmiş veya gelecek olan abonelerimize su kesintisi uygulanmayacaktır" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu