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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:12Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Şenlikoğlu, , yaşam ve kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Şenlikoğlu, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Başkan Şenlikoğlu, her üç kategorideki fotoğrafların kendi alanlarında ayrı güzellikler içerdiğini söyledi.
Her fotoğrafın çok değerli olduğunu, seçmekte zorlandığını belirten Şenlikoğlu, "Aynı zamanda yaşamdan, hayatın her noktasından bir kesit içermiş, o açıdan çok güzel. Ben fotoğrafları çeken arkadaşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Aytekin Şenlikoğlu, Mustafa Yalçın, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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