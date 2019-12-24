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Giresun Belediye Başkanı Şenlioğlu çalışmalarını değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'da önemli hizmet ve projelere imza atmayı sürdürdüklerini söyledi.

24.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:51 Giresun Belediye Başkanı Şenlioğlu çalışmalarını değerlendirdi
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'da önemli hizmet ve projelere imza atmayı sürdürdüklerini söyledi.
Şenlikoğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kentin en önemli sorununun trafik olduğunu, bu meselenin çözümü için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Şehrin ana giriş noktasında trafiği rahatlatacak dal çık projesinin ihalesinin yapıldığını ifade eden Şenlikoğlu, "Yine bölgede trafik akışını rahatlatacak başka bir projemizi daha hayata geçireceğiz. Yapılacak çalışmaların ardından kent trafiğinde ciddi rahatlama yaşanacak." dedi.
Şenlikoğlu, 17 kilometrelik sahil şeridi ile Giresun kalesinin ışıklandırılacağını kaydederek, Çotanak stadının tamamlanmasının ardından da Atatürk stadı alanına Millet Bahçesi yapım çalışmalarına başlanılacağını dile getirdi.
Giresun'un 100 yıllık içme suyu probleminin Dereli ilçesi sınırlarında yer alan İkisu bölgesinde uygulanacak proje ile karşılanacağını vurgulayan Şenlikoğlu, teleferik yapım işi için de altyapı hazırlıklarının sürdürüldüğünü belirtti.
Aksu Mahallesi'ndeki katı atık alanının rehabilitasyonunun sağlanması için de çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Şenlikoğlu, biri itfaiye olmak üzere belediye envanterine yeni araçlar kazandırdıklarını aktardı.

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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