18.06.2019 16:22
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Giresun Belediye Meclisinde içme suyu ücretinde indirim kararı

Giresun Belediye Meclisinde içme suyu ücretinde indirim kararı

Giresun Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda içme suyu ücretinde yüzde 15 indirim yapıldı.

Giresun Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda içme suyu ücretinde yüzde 15 indirim yapıldı.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin haziran ayı ikinci toplantısının bugün gerçekleştirildiğini belirtti.
Şenlikoğlu, gündemde içme suyu ücretinde indirim yapılması maddesinin de görüşüldüğünü kaydederek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Giresun halkına indirim yapılacağı sözü verdiklerini aktardı.
Vaatlerini yerine getirdiklerini ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:
"Seçim zamanı verdiğimiz sözü tuttuk. Su ücretlerini yüzde 15 civarında meclis kararımızla indirdik. Aşamalı olarak vatandaşlarımızın yüklü meblağlarda ödediği rakamları minimuma indireceğiz. Su fiyatlarında yapılan indirim Giresun'a hayırlı olsun."
Kaynak: AA
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