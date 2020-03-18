Giresun Belediyesi esnafın kirasını üç ay erteledi
Giresun Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan esnaftan ödeme güçlüğü çekenlerin kiralarını 3 ay erteledi.
18.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:58
Giresun Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan esnaftan ödeme güçlüğü çekenlerin kiralarını 3 ay erteledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kiracı esnafın talep etmesi halinde 3 ay boyunca kira ödemesinin öteleneceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kovid-19'la mücadele kapsamında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan kiracıların bir nebze rahatlamalarını sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.
Şenlikoğlu, "İnsan sağlığının çok daha önemli olduğu, adeta hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnaflarımıza yardımcı olmak gerekir diye düşündük." ifadesini kullandı.
Hijyenin ön planda olduğu bugünlerde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların sularının kesilmesinin de doğru olmayacağını vurgulayan Şenlikoğlu, "Bu nedenle 3 ay süresince suları borcundan dolayı kesilme aşamasına gelmiş veya gelecek olan abonelerimize su kesintisi uygulanmayacaktır." ifadesine yer verdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kiracı esnafın talep etmesi halinde 3 ay boyunca kira ödemesinin öteleneceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kovid-19'la mücadele kapsamında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan kiracıların bir nebze rahatlamalarını sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.
Şenlikoğlu, "İnsan sağlığının çok daha önemli olduğu, adeta hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnaflarımıza yardımcı olmak gerekir diye düşündük." ifadesini kullandı.
Hijyenin ön planda olduğu bugünlerde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların sularının kesilmesinin de doğru olmayacağını vurgulayan Şenlikoğlu, "Bu nedenle 3 ay süresince suları borcundan dolayı kesilme aşamasına gelmiş veya gelecek olan abonelerimize su kesintisi uygulanmayacaktır." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel
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