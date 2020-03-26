Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Giresun Belediyesi'nden yeni hizmet: "Su sayaçlarınızı doldurup eve getiriyoruz."

Giresun Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürürken, "Evde Kal" çağrısı yapılan vatandaşlara kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

26.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:26
Giresun Belediyesi'nden yeni hizmet:
Giresun Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürürken, "Evde Kal" çağrısı yapılan vatandaşlara kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla yeni bir hizmet daha başlatıldı ve kartlı su sayacı olan abonelerin su yükleme işlemleri belediye tarafından yapılarak kartlar abonelere teslim edilecek. Akıllı su sayacı kullanan ve kartına su yüklemek isteyen aboneler belediyeyi aramaları veya belediyenin sosyal medya hesaplarından yazmaları halinde, kartları doldurularak ilgili adreslere götürülüp teslimi yapılacak.

Kısa bir zaman önce de belediye tarafından bir açıklama yapılarak 3 ay boyunca su kesintisi uygulanmayacağı duyurulmuştu. Yetkililer, bu zor süreçte Giresun halkının yanında olmaya devam edeceklerini söylediler. - GİRESUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Giresun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Giresun Belediyesi'nden yeni hizmet: 'Su sayaçlarınızı doldurup eve getiriyoruz.' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Doğanşehir'de yağmur ve dolu etkili oldu - Haber 15:34: Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi sürüyor - Haber 15:33: Öğretmenlerin ürettiği maskeler, kamu kurumlarına dağıtılıyor - Haber 15:33: Ekiplerin yardım götürdüğü yaşlı kadın gözyaşları ile dua etti - Haber 15:32: Yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin tıbbi eldiven ele geçirildi - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber