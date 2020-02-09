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Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

Karadeniz'i etkisi altına alan kar yağışı sonrasında karın etkili olduğu iller arasında yer alan Giresun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

09.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:28Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor
'i etkisi altına alan kar yağışı sonrasında karın etkili olduğu iller arasında yer alan 'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdüren Giresun Belediyesi ekipleri ana arterlerin sürekli açık kalmasını sağlarken, yollarda iş makinalarıyla kar küreme çalışmalarının yanı sıra, yayaların güvenliği için kaldırımlarda kürekle temizlik çalışmaları da gerçekleştirildi. Don ve buzlanma olaylarında sorun yaşamaması için yaya kaldırımlarında kar küreme çalışmaları titizlikle sürdürüldü.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu karla mücadele çalışmalarının kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Şenlikoğlu "Önceden iş makinelerimizi ve kamyonlarımızı hazırlamıştık. Zaten günler öncesinden kara hazırlıklıydık. Personel ve araç profilimizi iyi değerlendirdik. Kar temizleme, kar küreme, tuzlama ve benzeri hizmetler eş zamanlı olarak yürütüldü. Tuz stoku yaptık. Kar bastırınca tüm iş makinelerimizin tamamını sahaya sürdük. Trafiği sürekli açık tuttuk. 28 mahallemizde gece ve gündüz hiç durmadan çalıştık. Şehrimizin hiçbir cadde ve sokağında halkımızı mağdur etmedik. Herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntılarla karşılaşmadık. Karla mücadele çalışmalarından alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum" dedi. - GİRESUN

Karadeniz, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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