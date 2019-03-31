Giresun Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Giresun için sandığa giden vatandaşlar, Giresun Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Giresun seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Giresun'da kim önde? Giresun seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

GİRESUN BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçiminde Giresun Belediye Başkanlığı için CHP'den Kerim Aksu yarışacak. Cumhur İttifakı adına AK Parti'den aday olarak Aytekin Şenlikoğlu gösterildi. SP adayıSaim Öksüz Giresun Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

GİRESUN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Giresun Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Giresun Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

GİRESUN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Giresun'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Giresun'ta 2014'de yerel seçimlerde CHP adına Kerim Aksu, AK Parti adına Yılmaz Can aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 46,34 oy oranı ile Giresun Belediye Başkanlığı'nı kazandı.AK Parti ise Yılmaz Can % 39,09 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Orhan Erzurum % 11,92 oy oranı ile 3, SP adayı Süleyman Tekbaş % 1,43 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.