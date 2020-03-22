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Giresun Belediyesi yaşlıların market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayacak

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanların günlük alışverişlerinin karşılanacağını, ön ödemeli su kartlarına da yükleme yapılacağını belirtti.

22.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:02
Giresun Belediyesi yaşlıların market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayacak
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanların günlük alışverişlerinin karşılanacağını, ön ödemeli su kartlarına da yükleme yapılacağını belirtti.
Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı belediye olarak tedbirler aldıklarını belirterek, tek yaşayan, 65 yaş üzerinde ve kronik hastalığı bulunanların talep etmeleri halinde market ve eczane ihtiyaçlarını karşılaşayacaklarını ifade etti.
Ön ödemeli su kartı yükleme işlemlerini de kendilerinin gerçekleştireceği bilgisini veren Şenlikoğlu, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmelerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da ihmal etmediklerini vurguladı.
Şenlikoğlu, sokak hayvanları için şehirdeki mama odak noktalarına ekiplerce gerekli besinlerin bırakıldığını kaydetti.
Öte yandan, Dereli Belediyesi de ilçede koronavirüs ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.
Şenlikoğlu, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini de vurguladı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

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