Giresun Belediyesinden mobil veri uygulaması

Giresun
Belediyesi tarafından mobil veri uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların gördüğü sorunların fotoğrafını çekerek uygulama üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.
Sisteme düşen istek ve taleplerin, değerlendirilmek üzere ilgili birimlere havale edileceği ve çözümünün sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Yenilikçi uygulamalara imza atan Giresun Belediyesi her ortamda belediyeye vatandaşların kolayca ulaşımını sağlamak için gereken ne varsa yapıyor. Oluşturulan altyapısı sayesinde artık belediye, İOS ve Android işletim sistemi ile çalışan tüm tablet ve cep telefonlarında belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak uygulamaları hizmete sundu."
Açıklamada, uygulamayı kullanacak vatandaşların cep telefonlarından 7 gün 24 saat belediye hizmetlerine kolayca ulaşabilecekleri belirtildi.