Giresun Belediyesinin 2019 Bütçesi Onaylandı

20 Kasım 2018 Salı 17:08



20 Kasım 2018 Salı 17:08

Giresun Belediyesinin 2019 yılı bütçesi onaylandığı bildirildi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi, 2019 yılı bütçesini görüşmek üzere Belediye Başkanı Kerim Aksu başkanlığında toplandı.Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Giresun Belediyesi 2019 yılı bütçesi, üyelerin görüşüne sunuldu. 2019 yılında gider bütçesi 190 milyon lira olurken, gelir bütçesi 172 milyon lira olarak tespit edildi. Gelir gider arasındaki 18 milyon liralık farkın borçlanma ile sağlanması kararlaştırıldı.2019 yılı bütçesi üzerinde AK Parti adına Leyla Ayhan Bektaş, Fahri Uzun söz alarak eleştiride bulundu.Belediye Başkanı Kerim Aksu, burada yaptığı konuşmada ülkede her kesimi etkileyen bir ekonomik kriz yaşandığını söyledi."Son zamanlarda fiyatı yüzde ellinin altında artan mal ve hizmet var mı? Yok." ifadesini kullanan Aksu, şunları kaydetti:"Kriz devlet yatırımlarını da etkiledi. Ekonomik kriz en fazla vatandaşlarımızı olumsuz etkiledi. Bunun için tüm imkanları zorlayıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla 2019 yılı tarifelerini artırmadık. Tüm tarifeler 2018 fiyatları ile sabit tutulmuştur. Bu kararımızla vatandaşımıza yüzde 25'lik bir destek sağlamaya çalıştık. Geçen yıla oranla yüzde 12 dolayında bütçemizi artırdık. Giresun'umuza hayırlı olsun. Bütçeyi hazırlayan ve katkı sağlayan tüm arkadaşlara, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."