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Giresun Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin 250 milyon lira

Giresun Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin 250 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.

18.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:58Giresun Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin 250 milyon lira
Giresun Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin 250 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, meclis toplantısının bugün gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında yapılan toplantıda 2020 mali yılı bütçe ve tarifelerinin belirlendiği kaydedilerek,"Giresun Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 250 milyon lira olarak belirlendi." denildi.
Toplantıda, 2020 yılı içerisinde belediyenin bütçe gelir kalemlerinin oy birliği ile gider kalemleri ve müdürlüklere ayrılan bütçe tutarlarının ise oy çokluğuyla kabul edildiği aktarıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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