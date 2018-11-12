Giresun Belediyesinin Çalışmaları

Giresun
Belediyesi tarafından kent genelinde asfaltlama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu Malpzarı mevkisi ile Bulancak
durağı arasında, Tabaklar geçidi, Cemal Gürsel
Caddesi ve Teyyaredüzü Mahallesi'nde doğalgaz alt yapı kazıları nedeniyle bozulan bölgelerde geniş kapsamlı sıcak asfalt çalışması yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, şehir içi araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda yapılan çalışmalarla bozuk olan yolların yeniden dizayn edilerek araç trafiğine açıldığı kaydedildi.
Belediye olarak hava koşullarının iyi gittiği günlerin en iyi şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Bulancak,Giresun
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:59