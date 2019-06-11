Giresun Belediyesinin çalışmaları

Giresun
Belediyesince park ve yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaz döneminde parklar ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların daha rahat, temiz ve ferah ortamlarda zaman geçirmelerinin hedeflendiği belirtildi.
Açıklamada, kent genelinde hizmetlerin devam ettiği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için belediye ekipleri gece ve gündüz çalışmalarını sürdürecek." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Giresun
, Güncel