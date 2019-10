"Giresun bir turistin arayabileceği her şeye sahip"

Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adası ile kalesi, tarihi Zeytinlik semti, doğası, denizi, kültürel özellikleri ve yöreye özgü vejetaryen mutfağıyla ön plana çıkan Giresun 'un, turizmde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.Son yıllarda yörede başlayan turizm hareketliliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kentin daha fazla misafir ağırlaması için Giresun Belediyesi tarafından yeni projeler hayata geçiriliyor.Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un milattan önce 3 bin-4 binli yıllara dayanan tarihi bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.Şenlikoğlu, kentin adası, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra mutfağının ön plana çıktığını ifade ederek, bunlara rağmen istenilen derecede turizm hareketliliğinin yaşanmadığına işaret etti.Giresun Adası, kalesi ve Gedikkaya arasında kalan bölgede yeşil bir kuşak oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Şenlikoğlu, şöyle konuştu:"Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adasına sahip bir şehiriz. Giresun adası ile birlikte kalemiz ve Gedikkaya bölgesi bizim bir anlamda tarihi bir üçgenimizi oluşturan, turizm hareketliliği yaşayacağımız bir yeşil kuşak alanına sahip kentimizdir. Buralarla alakalı birtakım projelere başladık. Bir süredir devam ediyoruz. İstiyoruz ki biz bu turizm zenginliğine sahip turizm hareketliliğini en üst noktaya çıkarabilelim."Giresun kale içerisinde ve dışında tarihi dokuların bulunduğunu ve bunların henüz açığa çıkmadığına dikkati çeken Şenlikoğlu, bu yönde hazırlamakta oldukları proje ile ilgili yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.Giresun Adası çok önemliDoğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adasının Giresun'da olduğunu ve yöre turizmi için burasının çok önem arz ettiğini dile getiren Şenlikoğlu, "Burası sadece bir ada değil. Geçmişten gelen bir yaşanabilirlik var. Aynı zamanda birtakım efsanelere sahip olan bir adaya sahibiz. Bu adanın sadece Giresun'daki kültüre turizme değil aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'ne de ciddi manada desteği olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.Şenlikoğlu, adada yapılan kazı çalışmalarında geçmişe dair çok ciddi kalıntı ve buluntulara ulaşıldığına vurgu yaparak, adanın coğrafi durumu da aynı zamanda turizmi bu bölgeye çekebileceğini aktardı.Ada ile ilgili de bazı projelerinin bulunduğu söyleyen Şenlikoğlu, ada ve kalenin karşısında bulunan Gedikkaya bölgesinin de kent turizmi açısından öneminde değindi.Gedikkaya'nın coğrafi güzelliğinin yanı sıra tarihi birtakım kalıntılara sahip olduğunu dile getiren Şenlikoğlu, yine Gemilerçekeği Mahallesi ile kale arasında teleferik projesinin uygulanması için de çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı."Bir turistin arayacağı her şeye sahibiz""İnşallah bu kuluçka dönemleri bittikten sonra yavaş yavaş artık fiiliyata geçirmeye başlayacağız." diyen Şenlikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eminiz Giresun'a gelenler Giresun'un çok daha farklı olduğunu yeniden görecekler. Turizm için her şeye sahibiz. Tarihe sahibiz, doğaya sahibiz, denize sahibiz, yeşile sahibiz, aynı zamanda gastronomiye sahibiz. Bir turistin arayabileceği, ulaşabileceği her şeye sahibiz. Onun için istiyoruz ki gelsinler, görsünler, pişman olmayacaklar."Şenlikoğlu, yöre mutfağına da ciddi önem verdiklerini, yine tarihi Zeytinlik semtinin korunması ve turizme kazandırılması için belediye olarak gereken katkıyı sunduklarını ifade etti."Yatırımcılara gereken desteği sağlıyoruz"Kentte turizm yatırımı gerçekleştirmek isteyenlere gerekli desteği sunduklarının altını çizen Şenlikoğlu, şunları söyledi:"Önemli olan turizmde altyapıdır. Bu altyapı ile alakalı hem yatırımcı arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza zaman zaman çağrıda bulunup onlara ön ayak olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de onlara destek olmak için çalışıyoruz. Şehrimizin bu tarihi ve kültürel kimliğini, aynı zamanda coğrafi güzelliğini turizm hareketliliğine çevirebilelim. Bununla alakalı da çalışmalarımız yoğunlaştı."