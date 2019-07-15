GİRESUN Boz ayı görüldüğü yerde, 3 gün sonra vurulmuş halde bulundu

Boz ayı görüldüğü yerde, 3 gün sonra vurulmuş halde bulundu
Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe
beldesinde indiği dere kenarında vatandaşlarca görüntülenen boz ayı, 3 gün sonra aynı yerde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sorumluların tespitedilmesi için çalışma yürütülüyor.
Üçtepe beldesi Merkez mahallesinde perşembe günü dere kenarına inen boz ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boz ayı bir süre suda kaldıktan sonra yeniden ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Sosyal medya da paylaşılan ayının görüntüleri ilgi gördü.
Önceki gün dere kenarında bir ayının hareketsiz yattığını görenler, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerine haber
verdi. Beldeye gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği boz ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ayının 3 yerinde ise yırtıcı hayvan yarası tespit edildi. Boz ayının 3 gün önce görüldüğü yerde öldürülmüş halde bulunması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sorumluların tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.