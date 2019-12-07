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Giresun Cezaevinden kaçan mahkum Ordu'da yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu bulunan ve bir süre önce tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan Ömer B., Ordu'da yakalandı.

07.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:48Giresun Cezaevinden kaçan mahkum Ordu'da yakalandı
'un ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu bulunan ve bir süre önce tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan Ömer B., 'da yakalandı.

Giresun'da, 'adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından sabıkalı olan ve Espiye'deki açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ömer B. adlı mahkum, Ordu'da akrabalarının evinde yakalandı.

Kayıtlara göre bir yıl önce Ordu Cezaevinden Samsun'a, oradan Sivas'a, ardından da Giresun'un Espiye ilçesindeki açık cezaevine nakledilen mahkumun Ordu Cezaevinde mahkumken Ceren Özdemir'in katiliyle bir süre aynı koğuşta kaldığı öğrenildi. - ORDU

Giresun, Espiye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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