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Giresun'da 13 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

07.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:34Giresun'da 13 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
'un ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
İlçeye bağlı köyünde ikamet eden Ömer Menteşe'den (59) alamayan yakınları, 13 gün önce durumu jandarmaya bildirdi. Yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, drone, iz takip ve kadavra arama köpekleri ile Menteşe'yi bulmak için bölgede çalışma yaptı.
Ekipler, arama çalışmaları sırasında köye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki dere yatağında erkek cesedi buldu. Menteşe'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ömer Menteşe'nin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma, Giresun, Tepeköy, Görele, Güncel

Kaynak: AA

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