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Giresun'da 23 Nisan coşkusu

Giresun'da Görele Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hükümet Meydanı'nda görsel şölen düzenlendi.

23.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:01
Giresun'da 23 Nisan coşkusu
Giresun'da Görele Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hükümet Meydanı'nda görsel şölen düzenlendi. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, Hükümet Konağı'nda, tüm vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından ve camlarından bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Görele Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Hükümet Konağı Meydanı ışıklarla renklendirilirken, binalar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlarda bekleyen vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Hükümet, Giresun, Güncel , Haber
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