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Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu

Giresun Üniversitesi öğrenciler 14. Hamsi Festivali'nde buluştu.

03.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:09Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu
Giresun Üniversitesi öğrenciler 14. Hamsi Festivali'nde buluştu.

Yerleşkesinde düzenlenen festivale 3 bin öğrenci katıldı. Yaklaşık 700 kilo hamsinin ızgaralarda pişirilerek dağıtıldığı festivale Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk ve Prof. Dr. Yılmaz Can da katıldı. 70 metrelik ızgarada pişirilen hamsinin keyfini çıkartan öğrenciler çalınan kemençe ile de kendinden geçti. Çalınan kemençeye dayanamayan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rektör Yılmaz Can'da öğrencilere katılarak karşılama oynadı.

Festivale ilişkin açıklama yapan Rektör Yılmaz, öğrenciler ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Can, "Bugün 14. Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İlimizin siyasileri ve protokolü ile de bir araya geliyoruz. Öğrenciler ile de oynadık onların içerisine girmek istedik güzelde oldu" dedi. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, AK Parti, Rektör, Güre, Güncel

Kaynak: İHA

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