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Giresun'da 321 işletmeye bin 477 manda ve 553 malak için 1 milyon 22 bin 493 TL ödeme yapıldı

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, destekleme ödemesini yaptıklarını söyledi.

16.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:39Giresun'da 321 işletmeye bin 477 manda ve 553 malak için 1 milyon 22 bin 493 TL ödeme yapıldı
Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, destekleme ödemesini yaptıklarını söyledi.

Giresun'da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne üye 321 işletmeye, bin 477 manda ve 553 malak için 1 milyon 22 bin 493 TL ödeme yapıldığını belirten Birlik Başkanı Ahmet Geldi, her geçen gün manda üretiminin yaygınlaştığını söyledi. Geldi, "2012 yılında kurularak hızlı bir şekilde bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz, 2019 yılında destekleme ödemesini beklenenden de önce manda sahiplerinin hesabına yatırmıştır. Ekonomide durgunluk baş gösterirken il ekonomisine yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Hayvancılık zor ve yem maliyetlerin yüksek olmasından dolayı yetiştiricileri bir nebze de olsa gelir sağlamanın, destek vermenin ilimiz ekonomisine de bir canlılık katmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız. Birliğimiz üyelerimizin desteklemelerden faydalanması, manda sütünün ve yoğurdunun faydalarının duyurulması ve üyelerimizin ürünlerinin pazarlanması hususlarında faaliyetlerine devam etmekteyiz. Giresun ekonomisine kurulduğu 2012 yılından bugüne kadar 12,5 milyon TL dağıtmanın haklı gururunu yaşamaktayız" dedi. - GİRESUN

Giresun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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