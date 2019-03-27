Giresun'da 352 Bin 80 Seçmen Bin 400 Sandıkta Oy Kullanacak

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Giresun'da 352 bin 80 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Giresunlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.5 yılda 32 bin yeni seçmenYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Giresun'da 352 bin 80 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Giresun'daki seçmen sayısı 32 bin 363 arttı.Giresun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre attı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 348 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 400 sandık kurulacak.Giresun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise il merkezi. 97 bin 112 kayıtlı seçmenin bulunduğu Giresun il merkezinde 319 sandık kurulacak. İl merkezinde sonra ikinci sırada 193 sandık ve 51 bin 329 seçmenle Bulancak, üçüncü sırada da 119 sandık ve 27 bin 339 seçmenle Görele geliyor.22 sandık ve 5 bin 340 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğankent ilçesinde olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:Alucra 57 10 bin 998Bulancak 193 51 bin 329Çamoluk 41 8 bin 110Çanakçı 26 5 bin 479Dereli 72 17 bin 464Doğankent 22 5 bin 340Espiye 99 26 bin 55Eynesil 44 11 bin 167Merkez 319 97 bin 112Görele 119 27 bin 339Güce 29 6 bin 422Keşap 77 17 bin 562Piraziz 49 12 bin 306Şebinkarahisar 94 16 bin 638Tirebolu 102 25 bin 313Yağlıdere 57 13 bin 446