Giresun'da 450 Bin Acil Çağrının 400 Bini Asılsız

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Şube Başkanı Kerim Süral, Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezine 2018 yılının ilk 11 aylık döneminde yapılan 450 bin ihbarın 400 bininin asılsız olduğunu bildirdi.
Süral, yaptığı yazılı açıklamada, "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla Giresun İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ettiklerini belirtti.
Buradaki personelle sohbet ettiklerini kaydeden Süral, yapılan görüşmede en çok asılsız ihbar telefonlarıyla ilgili şikayetlerle karşılaştıklarını vurguladı.
Giresun'da 2018'in kasım ayı sonu itibarıyla çağrı merkezine 450 bin aramanın gerçekleştirildiğini, bunun sadece 50 binin gerçeklik içerdiğini vurgulayan Süral, şunları aktardı:
"Bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Nasıl mı? 112'ye yaptığınız her asılsız ihbarda ihbarı değerlendirmek durumunda olan ekibinin gerçek bir ihbara gidememesine, ya da geç gitmesine sebep olarak bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olabilirsiniz."
Trafikte ambulanslara da gereken önemin verilmesini isteyen Süral, açıklamasında, "Trafikte sireni çalan bir ambulansın içi boş olabilir. Bu gereksiz siren yakıldığını göstermez. Aksine ihbarı yapılan vakaya yetişmek için yakılmıştır. Trafikte ambulansa yol ver, hayat kurtaran kahramanlarımıza ortak ol." ifadelerine yer verdi.
Memur Sen,Giresun
06 Aralık 2018 Perşembe 13:19