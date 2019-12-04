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Giresun'da 62 yıllık mazi ödüllendirildi

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor gazeteciliğine hizmet etmiş isimleri hatırlamayı sürdürüyor.

04.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:24Giresun'da 62 yıllık mazi ödüllendirildi
Gençlik ve İl Müdürlüğü spor gazeteciliğine hizmet etmiş isimleri hatırlamayı sürdürüyor.

Giresun'da yaklaşık bir asırdır yayın hayatını sürdüren Yeşil Giresun gazetesinde 60 yılı aşkın süredir spor gazeteciliği yapan Ersen Konal (82) plaketle ödüllendirildi.

Giresun'da 1925 yılında kurulan Yeşil Giresun gazetesinde 62 yıldır spor muhabirliği yapan Ersen Konal'a Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hizmet plaketi verildi. Gazetede ziyaret ederek Ersen Konal'a plaketini takdim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, "Giresun basınına ve spor camiasına hizmet etmiş isimleri hatırlamak ve spor bilincini arttırmak için bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Giresun'un önemli değerlerinden Ersen Konal abimizi unutmak mümkün değildir. Plaketi en başta hak edenlerin başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ersen Konal ise yaptığı açıklamada "Bugüne kadar mesleki anlamda bir çok plaketler aldım ama en anlamlısı bu plaket oldu. Çünkü Giresun'da sadece spor gazeteciliği yapmadım. Sporun futbolculuğundan yöneticiliğine ve antrenörlüğüne kadar her alanında bulundum. Bunlarla birlikte aynı zamanda spor gazeteciliğini de sürdürdüm. Bu nedenledir spor alanında bir plaketle onurlandırmak çok daha anlamlı olmuştur" diyerek duygularını dile getirdi. - GİRESUN

Giresun, Spor

Kaynak: İHA

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