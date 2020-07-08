Giresun'da 80 kişi kurban kesim elemanı sertifikası aldı

Giresun'da, Kurban Bayramı öncesinde Kurban Kesim Elemanı Kursu gerçekleştirildi. 20 saatlik eğitimin ardından 80 kişi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurban kesim sertifikası aldı.

Giresun Belediyesi, Giresun Halk Eğitim Merkezi ve Giresun Müftülüğü koordinesinde gerçekleşen eğitime katılan 80 kişi 3 gün boyunca 20 saat eğitim aldılar. Kursa katılan kişilere, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve kesimden sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri verildi. 12 saat iş güvenliği, 4 saat Kurbanın İslamiyet'teki önemi ve 4 saat kurban kesim uygulaması alan kursiyerler bu süre sonunda sertifika almaya hak kazandılar. - GİRESUN