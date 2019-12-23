Haberler » Güncel » Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması - Haber

Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması

Giresun'un Espiye ilçesinde 84 öğrencinin yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alınmasıyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

23.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:54 Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması
'un ilçesinde 84 öğrencinin yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alınmasıyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Giresun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Espiye İlçesi Köyü İlk ve Ortaokulunda 6 tarihinde yaşanan olayla ilgili basında yemek numunelerinin temiz çıktığı, salgın kaynağının içme suyu olduğu yönünde haberlerin yeraldığı belirtildi.
Açıklamada, analiz yapılmak üzere alınan içme
suyu numunelerinin, insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe
uygun olmadığı ifade edilerek,"Sonuçlar, e.coli 3, koliform bakteri 23
olarak çıkmıştır.
Çıkan bu sonuçlarla salgın nedeninin su olduğunu söylemek mümkün değildir." denildi.
Durumları daha ağır seyrettiği için GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 6 öğrenciden alınan gayta numunesi sonuçlarının hiçbirinde e coli üremesi saptandığı kaydedilen açıklamada, sadece bir öğrenciden alınan numunede giardia ve entemeoba kistlerinin görüldüğü aktarıldı.
Diğer 5 öğrenciden alınan
numunelerinde ise hiç üreme olmadığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:
"Alınan numuneler üzerinde yapılan inceleme ve analiz sonuçlarının İl
Sağlık Müdürlüğümüz tarafından değerlendirmesi sonucu, ilk
semptomların öğlen yemeğinin hemen sonrasında ortaya çıkması su kaynaklı bir salgın olma ihtimalinden uzaklaşmamıza neden olmakta,
salgınla ilgili Sağlık Müdürlüğümüzün incelemeleri halen devam
etmekte. Tamamlandığında diğer salgınlarda olduğu gibi salgın
raporu düzenlenecektir."

Giresun, Aralık, Ericek, Espiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31   DHA YURT BÜLTENİ-12 - Haber
12:30   Uludağ kara hasret kaldı - Haber
12:26   Başkan Tütüncü tramvayda - Haber
12:26   Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı - Haber
12:26   Muhammed Zübeyir ve Saliha Teke ile evlendi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:32:45