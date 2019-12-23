Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması

Giresun
'un Espiye
ilçesinde 84 öğrencinin yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alınmasıyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Giresun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Espiye İlçesi Ericek
Köyü İlk ve Ortaokulunda 6 Aralık
tarihinde yaşanan olayla ilgili basında yemek numunelerinin temiz çıktığı, salgın kaynağının içme suyu olduğu yönünde haberlerin yeraldığı belirtildi.
Açıklamada, analiz yapılmak üzere alınan içmesuyu numunelerinin, insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğeuygun olmadığı ifade edilerek,"Sonuçlar, e.coli 3, koliform bakteri 23olarak çıkmıştır.Çıkan bu sonuçlarla salgın nedeninin su olduğunu söylemek mümkün değildir." denildi.
Durumları daha ağır seyrettiği için GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 6 öğrenciden alınan gayta numunesi sonuçlarının hiçbirinde e coli üremesi saptandığı kaydedilen açıklamada, sadece bir öğrenciden alınan numunede giardia ve entemeoba kistlerinin görüldüğü aktarıldı.
Diğer 5 öğrenciden alınannumunelerinde ise hiç üreme olmadığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:
"Alınan numuneler üzerinde yapılan inceleme ve analiz sonuçlarının İlSağlık Müdürlüğümüz tarafından değerlendirmesi sonucu, ilksemptomların öğlen yemeğinin hemen sonrasında ortaya çıkması su kaynaklı bir salgın olma ihtimalinden uzaklaşmamıza neden olmakta,salgınla ilgili Sağlık Müdürlüğümüzün incelemeleri halen devametmekte. Tamamlandığında diğer salgınlarda olduğu gibi salgınraporu düzenlenecektir."