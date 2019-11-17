Giresun'da AFAD gönüllüleri kahvaltıda bir araya geldi

Giresun'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllüleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Güncel Kaynak: AA
Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Halil Topatan, Giresun'da 71 gönüllü bulunduğunu söyledi.
Bu sayının hızla artış gösterdiğini vurgulayan Topatan, etkinlikle gönüllülerle tanışmayı hedeflediklerini belirtti.
Topatan, Giresun'da 22-24 Kasım arasında Piraziz ilçesinde eğitim kampı etkinliği düzenleneceğini, yine gelecek dönemlerde çeşitli organizasyonların organize edileceğini sözlerine ekledi.