Giresun'da Aile Hekiminin Evinde Ölü Bulunması

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:12



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:12

Giresun'da bu sabah evinde ölü bulunan aile hekimi Ahmet Kartal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Van'a uğurlandı.Dr. Ahmet Kartal (55) için görev yaptığı Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde tören düzenlendi.Törene Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Hasan Hüseyin Arslantürk, Giresun Tabipler Odası Başkanı Dr. Selami Oktay, Kartal'ın çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Giresun Tabipler Odası Başkanı Selami Oktay, törende yaptığı konuşmada, Kartal'ın mesleğine başladığı 1984 yılından bu yana Giresun'da görev yaptığını söyledi.Oktay, çok üzgün olduklarını belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Verdiği hizmetlerden dolayı hepimiz ona müteşekkiriz." dedi.Okunan duanın ardından Kartal'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Ahmet Kartal'dan üç gündür haber alamayan çalışma arkadaşları bu sabah durumu polise bildirmiş, Kartal, Nizamiye Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.Yalnız yaşadığı öğrenilen Kartal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.