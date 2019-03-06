Giresun'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi
Giresun Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunun tamirhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin akaryakıt pompalarına sıçramaması için yangına istasyon çalışanları müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine Şebinkarahisar ve Alucra
Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
personeli gönderildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Güncel
Kaynak: AA