27.06.2019 10:11
Haberler » Güncel » Haber

Giresun'da alabalık yavruları dereye salındı

Giresun

Giresun'da Batlama deresine alabalık yavruları salındı.

Giresun 'da Batlama deresine alabalık yavruları salındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü orman içi sularda tabii ve endemik alabalık türlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ilkesi kapsamında üretim ve tabiata salım çalışmalarını sürdürüyor.
Bakanlık tarafından başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon 'un Maçka ilçesindeki Altındere Doğal Alabalık Yetiştirme İstasyonunda üretilen yavru kırmızı benekli alabalıklar Giresun'un İnişdibi mevkisi Batlama Deresi'nde suyla buluşturuldu.
Alabalık salımına Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğluları, Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Nadir Başçınar , Jandarma Alay Komutanlığı Binbaşı Hakan Kuşçu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban ve katıldı.
Öte yandan Giresun'da yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 4 havza ve bu havzaları oluşturan derelerden alınan anaç doğal alabalıklar, Maçka Doğal Alabalık Üretme İstasyonunda sağımları yapılarak yavru üretiliyor.
Üretilen ve büyütülen yavru doğal alabalıklar anaçların alındığı derelere yıllık programlar kapsamında yerleştiriliyor. Yerleştirmenin akabinde balıkların üremesi, popülasyon artışı ve varlıklarının devamı da izleme projesi kapsamında takip ediliyor.
Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar , Giresun , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:16 Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
11:15 Kapadokya'da 2 bin yıllık mezar taşı bulundu
11:14 Yavru ebabil kuşu bulundu
11:14 Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
11:14 Siirt'te ev yangını
11:13 Büyükşehir belediyesinde Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu
11:13 5 yaşındaki Yeter, düştüğü sulama kanalında boğuldu