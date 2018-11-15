Giresun'da Ana Arı Üretim Kapasitesi Artırılıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 10:04



15 Kasım 2018 Perşembe 10:04

Giresun'da, Kafkas ırkı ana arı üretim kapasitesinin artırıldığı bildirildi.Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2017'de bakanlıktan izinli 300 adet olan Kafkas ırkı ana arı üretim kapasitesinin müdürlüğün çalışmaları sonucu 2018 yılında 7 bin 800 adete ulaştığı belirtildi.Açıklamada, damızlık ana arı veya ana arı satın alan arı yetiştiricilerine 40 lira ve ana arı başına ise 15 lira destekleme ödemesi yapıldığı belirtilen açıklamada,"İlimizde geçen yıl 14 arı yetiştiricimize satın almış oldukları 17'si damızlık olmak üzere toplam 344 ana arı için 5 bin 585 lira destekleme ödenmiştir. Bu yıl ise 5 arı yetiştiricimize 30'u damızlık olmak üzere toplam 73 adet ana arı için 2 bin 170 lira hak ediş düzenlenmiştir." denildi.