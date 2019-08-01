Giresun'da Arapça sempozyumu düzenlendi

Giresun Üniversitesi (GRÜ) İslami İlimler Fakültesi'nce "Uluslararası Ana Dili Arapça Olmayanlar İçin Gelecekte ve Günümüzde Arapça" sempozyumu düzenlendi.

GRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonundaki sempozyumda yaptığı konuşmada, Sami diller ailesinden olan Arapçanın günümüzde dünyanın en zengin ve en önemli dillerinden biri olduğunu söyledi.

"Arapçanın zenginliğini, kendine özgü gramer yapısına, önemini de Kur'an'ın Arapça indirilişine borçludur." ifadesini kullanan Özdem, "Arapça İslam'ın gelişi ile farklı bir döneme girmiş, İslamiyetin yayılmasıyla birlikte bölgesel ve coğrafi boyuttan sıyrılıp evrensel boyuta, bir milletin dili olma vasfından, evrensel bir dinin ve medeniyetin dili olma vasfına yükselmiştir." dedi.

Özdem, dil ailesinde Arapçanın dünyanın her yerinde en çok öğrenilen ve öğretilen diller arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Başlangıçta dini sebeplere dayanan Arapça öğrenme isteği günümüzde Arapçanın dünyada en çok konuşulan diller arasında olması nedeniyle ticari, siyasi ve kültürel sebeplere de dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

GRÜ İslami İlimler Fakültesi hazırlık sınıfında tüm öğrencilere bir yıl boyunca 800 saat Arapça dersi verildiğini dile getiren Özdem, "Arapçaya istekli olan öğrencilerimiz sene sonunda okuma, anlama, yazma ve konuşma olarak Arapça dil öğreniminde çok iyi bir seviyeye gelmektedirler. Fakültemizde Arap Dili ve Belagati bölümünde 1 profesör, 4 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ile Arapça eğitimine devam etmekteyiz." diye konuştu.

Farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı konferans yarın sona erecek.

Kaynak: AA