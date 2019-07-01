01.07.2019 16:15
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Giresun'da arazi kavgası kanlı bitti

Giresun

Giresun'un Eynesil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki akraba arasında ilçenin Ören Beldesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Emekli öğretmen Mustafa Arı (68) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yakınları tarafından Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Arı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arı'nın cinayet zanlısı olan Ramazan B. jandarma ekiplerine olayın ardından teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
Kaynak: İHA
eynesil , giresun , emekli , ören , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:45 Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor
16:45 Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı
16:44 Jandarma ekipleri suçlulara geçit vermiyor: 56 tutuklama
16:44 Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
16:43 Pakistan'da aile faciası: 9 ölü
16:41 Maltepe'de AVM'de intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma anı kamerada
16:39 Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı