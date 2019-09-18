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Giresun'da "Benim Şehrim Okuyor" etkinliği

Giresun Belediyesince başlatılan "Benim Şehrim Okuyor" etkinliği sürdürülüyor.

18.09.2019 10:42Giresun'da
Giresun Belediyesince başlatılan "Benim Şehrim Okuyor" etkinliği sürdürülüyor.
Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek hep beraber kitap okuyor.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'un böyle güzel etkinliklerle anılmasını istediklerini söyledi.
Şenlikoğlu, üç aydır etkinliğin sürdüğünü ve geleneksel hale getirildiğini belirterek, "Bu tür etkinlikler bizim için önemli. Şehrimizin geleceğine örnek olmaya çalışıyoruz. Okuyan, okutan, okuduğunu anlayan, belki diğer kötü alışkanlıklarının yerine okumayı hedefleyen bir şehir olsun istiyoruz. Bu şekilde anılmasını istiyoruz. Bununla alakalı haziran başından itibaren her salı okuma etkinliğimize devam ediyoruz." dedi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise çok anlamlı ve önemli bir etkinlik olduğunu ifade ederek, Giresunluları kitap okumaya davet etti.

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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