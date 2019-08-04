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Giresun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Giresun'da yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

04.08.2019 14:41 Giresun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Giresun'da yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda karşılaşan H.E, U.B, E.K. ve T.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, üzerinde bulunan bıçakla H.E ve U.B'yi vücutlarının değişik bölgelerinden yaraladı.
Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı, H.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
E.K. ile kavgaya karışan T.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Atatürk Meydanı, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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