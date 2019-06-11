Giresun'da bilim şenliği

Giresun
Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bilim Şenliği" düzenlendi. Atatürk Meydanı
'ndaki etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, şenlikte, ortaokul ve lisesi öğrencilerinin 2018-2019 öğretim döneminde gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ortaya çıkan eserlerin sergilendiğini söyledi.
Tosunoğlu, etkinlikle öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak, bilimsel yolla problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri, bilgiyi üretme, çoğaltma ve paylaşmalarının amaçlandığını belirtti.
Konuşmaların ardından toplam 32 proje ve çalışmanın yer aldığı şenliğin açılışı gerçekleştirildi.
Şenliğe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Şenlik iki gün sürecek.
Kaynak: AA
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