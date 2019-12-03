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Giresun'da bin 224 işyerinde gıda denetimi

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce 25-30 Kasım arasında bin 224 iş yerinde gıda denetimlerinin yapıldığı bildirildi.

03.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:14Giresun'da bin 224 işyerinde gıda denetimi
Tarım ve Orman Müdürlüğünce 25-30 Kasım arasında bin 224 iş yerinde gıda denetimlerinin yapıldığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde ürün bazlı denetim seferberliği başlatıldığı belirtildi.
Gıda kontrol görevlileri tarafından Giresun'da da seferberlik kapsamında 25-30 Kasım arasında denetimler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Et ve et üreten iş yerleri, süt ve süt ürünleri üretim yerleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten iş yerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta-restoran, dönerci, fastfood gibi toplu tüketim yerlerinde denetimler yapıldı. Gerekli görülen durumlarda numuneler alınarak analiz için laboratuvara gönderilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar için iş yerlerine süre verildiği, süre sonunda yapılacak kontrollerde eksikliklerini gidermeyen iş yerleri hakkında idari yaptırım uygulanacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu süre zarfında Giresun ilimizde denetim seferberliği kapsamında bin 244 denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm kontrol ve denetimlerde gıda iş yeri sahipleri ve çalışanları denetimlerde görülen eksiklikler, aksaklıklar hususunda uyarılmakta olup gıda güvenliği, hijyen ve kalite konularında bilgilendirilmektedir."

Bekir Pakdemirli, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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