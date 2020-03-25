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Giresun'da bin 263 vatandaşın ihtiyacı giderildi

Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 263 kişinin ihtiyacı giderildi.

25.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:05
Giresun'da bin 263 vatandaşın ihtiyacı giderildi
Giresun 'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 263 kişinin ihtiyacı giderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ek genelge ile 22 Mart 2020 tarihinde Giresun İl Merkezi ve ilçelerimizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ulaşan bin 263 vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması İl Merkezinde Valimiz Harun Sarıfakıoğulları, ilçelerde de kaymakamların başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edildiği kaydedildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, 22 Mart, Giresun, Güncel

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