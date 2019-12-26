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Giresun'da bina güvenliği denetimi yapıldı

Giresun Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi kapsamında bina güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:18 Giresun'da bina güvenliği denetimi yapıldı
Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi kapsamında bina güvenliği denetimlerini sürdürüyor.
AFAD İl Müdürü Halil Topatan, Çıtlakkale Anaokulu'ndaki denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında her ay bir konunun belirlendiğini ve bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Aralık ayı konusunun bina güvenliği olduğunu belirten Topatan, "Bina güvenliği denetiminin amacı, bulunduğumuz ortamda yaşamımızı etkileyecek herhangi bir afet anındaki tehlikelerin tespitidir." dedi.
Topatan, okulda alınması gereken tedbirlerin denetimle tespit edileceğini aktararak, "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Giresun, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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