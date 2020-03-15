Giresun'da "Bir Çocuk Gönlü Sen de Sevindir" projesi
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, "Bir Çocuk Gönlü Sen de Sevindir" projesi kapsamında çocuklara yönelik bisiklet kampanyası başlattıklarını bildirdi.
15.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:14
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, "Bir Çocuk Gönlü Sen de Sevindir" projesi kapsamında çocuklara yönelik bisiklet kampanyası başlattıklarını bildirdi.
Emür, yaptığı yazılı açıklamada, sahil düzenleme çalışmaları kapsamında ilçeye bisiklet yolu kazandırdıklarını belirtti.
Önümüzdeki ay yolun halkın kullanımına açılacağına işaret eden Emür, hedeflerinin başta çocuklar olmak üzere toplumda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu aktardı.
Bu çalışmalar kapsamında çocuklara yönelik "Bir Çocuk Gönlü Sen de Sevindir" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Emür, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın gelişimi için her alanda çalışıyoruz. Bu sayede her yaş grubundan vatandaşlarımızın spor yapmalarını teşvik edeceğiz. 'Bir Çocuk Gönlü Sen de Sevindir' projemize tüm Keşaplı hemşehrilerimizden destek bekliyoruz."
Emür, yaptığı yazılı açıklamada, sahil düzenleme çalışmaları kapsamında ilçeye bisiklet yolu kazandırdıklarını belirtti.
Önümüzdeki ay yolun halkın kullanımına açılacağına işaret eden Emür, hedeflerinin başta çocuklar olmak üzere toplumda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu aktardı.
Bu çalışmalar kapsamında çocuklara yönelik "Bir Çocuk Gönlü Sen de Sevindir" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Emür, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın gelişimi için her alanda çalışıyoruz. Bu sayede her yaş grubundan vatandaşlarımızın spor yapmalarını teşvik edeceğiz. 'Bir Çocuk Gönlü Sen de Sevindir' projemize tüm Keşaplı hemşehrilerimizden destek bekliyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Emür, Keşap, Güncel
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