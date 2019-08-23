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Giresun'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Asaracık köyü yakınlarında bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

23.08.2019 22:49 Giresun'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Asaracık köyü yakınlarında bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

İlçenin Asarcık köyü kırsalında hayvan otlatan köylüler tarafından 80 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Ormanlık alanın içerisine doğru giden hayvanlarını toplamak isteyen köylüler tarafından bulunan cesedin Kozluca köyünden Muhlis Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri, şahsın bir gün önce ölmüş olduğunu belirlerdi. Kozluca köyünden olduğu öğrenilen Muhlis Özdemir'in bir gün önce yayladan köyündeki evine gitmek için ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Kozluca, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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